Bambi, Deutschlands wichtigster Medienpreis und eines der größten deutschen gesellschaftlichen Ereignisse des Jahres, findet am 16. November 2017 in Berlin statt. Im Theater am Potsdamer Platz werden nationale und internationale Stars sowie bisher unbekannte Helden des Alltags bei einer glanzvollen Gala ausgezeichnet. Rund 800 prominente Gäste aus Gesellschaft, Showbusiness, Medien sowie Politik und Wirtschaft folgen dem Ruf des goldenen Rehs. Das Erste überträgt die Bambi-Verleihung ab 20:15 Uhr live. Nominierte Stars sind: Alicia von Rittberg ("Charité"), Emilia Schüle ("High Society - Gegensätze ziehen sich an"), Julia Koschitz ("Das Sacher"), Kostja Ullmann ("Mein Blinddate mit dem Leben"), Heino Ferch ("Allmen", "Spuren des Bösen") und Jannis Niewöhner ("Jugend ohne Gott", "Maximilian - Das Spiel von Macht und Liebe"). Als beste Filme gehen "Mein Blinddate mit dem Leben", "Willkommen bei den Hartmanns" und "Grießnockerlaffäre" ins Rennen. Oscar-Preisträger Sam Smith wird bei der Bambi-Verleihung in Berlin mit seinem Song "Too Good at Goodbyes" auftreten. Unter Hollywoods Stars ist er einer der vielseitigsten: Hugh Jackman wird für sein Talent als Schauspieler, Sänger und Filmproduzent am 16. November 2017 mit dem Bambi in der Kategorie ""Entertainment"" ausgezeichnet.