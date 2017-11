Geplantes Thema: - Hilft warm anziehen gegen Erkältungen? Oft hören Kinder von ihren Eltern den Satz: "Zieh bitte Schal und Mütze an, du erkältest dich sonst noch _". Ob ein fehlender Schal wirklich Schuld an einer Erkältung sein kann und ob es auch noch andere Faktoren gibt, die hier eine Rolle spielen, weiß Susanne Holst in "Wissen vor acht - Mensch". - Hilft warm anziehen gegen Erkältungen?