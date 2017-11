Der Soldat James Ryan Heute | Kabel eins | 23:00 - 02:05 Uhr | Kriegsfilm HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Mehr Termine Inhalt 1944: Nachdem die Alliierten in der Normandie gelandet sind, erhält der US-Captain John Miller einen Spezialauftrag: Er soll hinter der Frontlinie den Soldaten James Ryan aufspüren und in Sicherheit bringen, weil dessen Mutter schon drei Söhne im Krieg verloren hat. Miller und seine Männer sind sich im Klaren, dass dies ein Himmelfahrtskommando ist. Original-Titel: Saving Private Ryan (S) Laufzeit: 185 Minuten Genre: Kriegsfilm, USA 1998 Regie: Steven Spielberg FSK: 12 Schauspieler: Captain John H. Miller Tom Hanks Sergeant First Class Mike Horvath Tom Sizemore Private Richard Reiben Edward Burns Private Daniel Jackson Barry Pepper Private Stanley Mellish Adam Goldberg Private Adrian Caparzo Vin Diesel