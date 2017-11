Skispringen - The Perfect Jump Heute | Eurosport | 18:30 - 19:00 Uhr | Skispringen Infos

Mehr Termine Inhalt Als Kamil Stoch bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi gleich zwei Goldmedaillen gewann, war er auf dem Höhepunkt seiner Karriere angekommen. Doch mir großer Akribie arbeitet er daran, diesen Triumph bei den Olympischen Winterspielen 2018 in PyeongChang zu wiederholen. Damit wäre er endgültig einer der größten Skispringer aller Zeiten. Diese Reportage begleitet ihn bei seinen monatelangen und Kräfte raubenden Vorbereitungen auf die Spiele. Laufzeit: 30 Minuten Genre: Skispringen, D 2017 Amazon.de Widgets