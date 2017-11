In Wien sieht die Botschaftsratswitwe Lotti Portuné einen Bericht im Fernsehen, in dem sie ihre Jugendliebe wiedererkennt, den Elbschiffer Ernst. Der befährt noch immer auf dem ihr zu Ehren "Lotti" genannten Kahn die Elbe. Lotti überlegt nicht lange und macht sich auf den Weg, um Ernst zu besuchen. Ihre Tochter Charlotte, eine erfolgreiche Anwältin, reist hinterher, um ihre unberechenbare Mutter möglichst schnell zurückzuholen. Als Ernst dann endlich gefunden ist, gibt es zunächst kein Zurück mehr, denn Paul, Ernsts Partner, lädt zu einer Spritztour nach Meißen ein. Dass der alte Elbkahn wegen ausstehender Kreditraten noch am selben Nachmittag von der Bank übernommen und versteigert werden soll, verheimlicht Ernst. Erst durch einen Funkspruch erfahren auch die anderen von der misslichen Lage, doch Paul, der gerade erst einen rettenden Auftrag an Land gezogen hat, weigert sich, zum Hafen nach Torgau zurückzukehren. Und so wird aus der Spritztour eine Flucht vor dem Pfändungstermin. Während sich Lotti und Ernst auf dieser turbulenten Reise wieder neu ineinander verlieben, erkennt auch Charlotte Pauls Qualitäten und muss sich eingestehen, wie langweilig ihr wohlgeordnetes Leben ist. Lotti Portuné: Heidelinde Weis Ernst Liedtke: Charles Brauer Charlotte Portuné: Elisabeth Lanz Paul Kästner: Daniel Morgenroth Hilde Hagedorn: Marie Gruber Karl Hagedorn: Wolfgang Winkler Oswald Degenhardt: Paul Matic