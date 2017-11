Semir und Paul werden auf der Autobahn in einen Überfall verwickelt, der fast in einer Katastrophe endet. In letzter Sekunde kann Semir einen der Täter vor dem Tod retten, es ist sein älterer Bruder Kemal. Zu seiner Verteidigung gibt Kemal an, von einer Bande zu dem Verbrechen gezwungen worden zu sein. Semir und Paul finden jedoch heraus, dass noch mehr dahinter steckt und Kemal in Gefahr schwebt.