Als Jacqueline sich wegen des gebrochenen Versprechens von Patrick trennt, kocht in ihm erneut der Hass auf Gunter hoch. Jacqueline bemerkt das, als Merle Patrick arglos mitteilt, wo Gunter zur Jagd ist. Jacqueline will Gunter warnen und Merle wird klar, dass Gunter in Gefahr ist. Gunter versucht derweil im Revier, den aufgebrachten Patrick zu beruhigen, doch der sieht rot und zielt mit Gunters Gewehr auf seinen Erz-Feind. Wird er wirklich abdrücken? Helen ist zuversichtlich, mit Arne zu einem freundschaftlichen Verhältnis zu kommen. Beruflich haben sie und Sigrid zunehmend Erfolg, wobei sie von Swantje und Peer unterstützt werden. Britta wird einmal mehr vor Augen geführt, dass Hannelore um sich selbst kreist und es an ihr ist, Inken die Wahrheit zu sagen. Als Johanna spontan nach Lüneburg kommt, ist Thomas froh, dass Inken sofort bereit ist, die Wohnung vorrübergehend zu räumen. Doch zu Thomas' Leidwesen besteht Johanna darauf, dass Inken im Rosenhaus bleibt und sie selbst zu Thomas aufs Gut zieht.