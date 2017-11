Von der Pauke über das Vibrafon bis hin zu Effektgeräten wie Tröten oder kleinen Glocken - das Spektrum der Schlagwerkzeuge ist groß. Wer sie als Orchestermusiker spielen will, braucht ein exzellentes Taktgefühl und manchmal auch eine gute Kondition. Bei einem Musikstück, in dem viele verschiedene Schlagwerkzeuge eingesetzt werden, wird nämlich auch einiges an Wegstrecke zurückgelegt.