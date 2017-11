Ausreichend Puste muss man schon haben, wenn man in einem Orchester ein Blasinstrument spielt. Natürlich gehört noch viel mehr dazu - beim Fagott muss der Musiker zum Beispiel allein mit dem Daumen zehn Klappen betätigen. Das und viele andere spannende Informationen rund um Trompete, Flöte und Co. erklären die Orchestermusiker anschaulich an ihren Instrumenten.