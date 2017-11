Im Morgengrauen taucht ein Geisterschiff vor Flake auf. Keiner der Wikinger traut sich, an Bord zu gehen. Schließlich wagen sich die Kinder auf das verlassene Schiff. Dabei fällt Wickie in eine Kiste, in der er eine Grönland-Karte findet. Diese weckt die Neugier der starken Männer nun doch, denn darauf ist ein Schatz eingezeichnet.