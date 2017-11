1942: Die Wehrmacht liefert sich mit der Roten Armee eine erbitterte Schlacht um Stalingrad. Konnten die Truppen Hitlers bisher ohne große Gegenwehr Richtung Osten vorrücken, wird an diesem historischen Schauplatz auf russischer Seite alles versucht, um den feindlichen Vormarsch aufzuhalten. Und so wird auch von dem einfachen Schäfer Wassili Saizew verlangt, sich mit allem was ihm möglich ist, dem Feind in den Weg zu stellen. Dabei erweist sich der bisher wenig kampferprobte Bursche als begnadeter Schütze und wird zum Helden einer ganzen Nation hochstilisiert. Wassilis Taten machen bald auch auf deutscher Seite die Runde, so dass der gefürchtete Scharfschütze Major König auf ihn angesetzt wird...