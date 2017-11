The Big C Morgen | ORF 2 | 02:50 - 03:15 Uhr | Dramaserie Infos

Mehr Termine Inhalt Paul ist nach seinem Herzinfarkt auf dem Weg der Besserung, aber er und Cathy sehen ein, dass sie für den Fall ihres Todes besser vorsorgen müssen. So kommt Sean zu der unverhofften Ehre, als designierter Vormund für Adam eingesetzt zu werden. Cathys Methode, den Schock von Pauls Beinahe-Tod zu verarbeiten, ist eher ungewöhnlich: Sie raucht und trinkt, als gäbe es kein Morgen mehr, und flirtet. Untertitel: Auf dünnem Eis Laufzeit: 25 Minuten Genre: Dramaserie, USA 2012 Regie: Michael Engler Folge: 1 FSK: 18 Schauspieler: Adam Jamison Gabriel Brasso Andrea Jackson Gabourey Sidibe Sean Tolkey John Benjamin Hickey Dr. Todd Mauer Reid Scott Adam Jamison Gabriel Basso Paul Jamison Oliver Platt