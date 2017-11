Du bist kein Werwolf - Über Leben in der Pubertät Heute | SWR BW | 07:05 - 07:30 Uhr | Jugendserie Infos

Mehr Termine Inhalt Die Sendung will Jugendlichen die Angst vor der Pubertät nehmen. Mit Humor und Fachkenntnis erklären die Moderatoren, wie und warum sich der menschliche Körper beim Erwachsenwerden verändert und geben Tipps, Ratschläge und Antworten auf Fragen, mit denen sich Jugendliche in der Pubertät auseinandersetzen müssen. Untertitel: Flirten Laufzeit: 25 Minuten Genre: Jugendserie, D 2011 Folge: 2