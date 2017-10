Die medizinische Forschung hat im Bereich der Krebstherapie in den vergangenen Jahren enorme Fortschritte erzielt. Laufend werden neue Therapien zugelassen, die Lebenserwartung und Lebensqualität der Patienten deutlich verbessern. Trotzdem gehört die Diagnose Krebs zu den gefürchtetsten Schicksalsschlägen im Leben - und zu den größten medizinischen Herausforderungen der Zukunft: Bereits 300.000 Menschen in Österreich sind davon betroffen, bis zum Jahr 2030 könnte sich die Zahl der jährlich an Krebs erkrankenden Menschen um rund 75 Prozent erhöhen.Die Molekularbiologin Anna Obenauf ist bei der Erforschung von Krebs und bei der Entwicklung von Therapien ganz vorne dabei. Am Institut für Molekulare Pathologie in Wien befasst sie sich vor allem mit der Entstehung und Bekämpfung von Metastasen. Wie wandern Tumorzellen in andere Organe? Wie werden sie resistent gegen Medikamente? Und welche Therapien sind im Kampf gegen Krebs am vielversprechendsten? Ein science.talk über neue Erkenntnisse und bevorstehende "Revolutionen" in der Krebsforschung.