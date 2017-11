Mascha und der Bär Heute | KiKa | 06:15 - 06:30 Uhr | Animationsserie Infos

Mehr Termine Inhalt 1. Der Bär möchte gern in Ruhe seine Rätsel lösen. Aber Mascha will Verstecken spielen. Mit vielen Tricks versucht sich der Bär davor zu drücken. Es nützt nichts. Mit seinem Rätselbuch in der Pfote lässt er sich auf das Spiel ein. 2. Der Bär liegt ohnmächtig. Als er wieder aufwacht, erinnern sich alle Beteiligten anders daran, wie es zu diesem Unfall kam. Mascha hat natürlich keine Schuld. Original-Titel: Masha and the Bear Untertitel: Verstecken spielen / Maschas tollkühne Schlittenfahrt Laufzeit: 15 Minuten Genre: Animationsserie, RUS 2009 Regie: Denis Cherviatsov Folge: 14