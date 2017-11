In ihrem ersten gemeinsamen Fall untersuchen Otto Garber und Linett Wachow den Mord des Ex-Gefangenen Boris Kastel, der kurz nach seiner Entlassung tot aufgefunden wird. Anders als geplant, verbringt Ex-Häftling Boris Kastel seinen ersten Abend in Freiheit nicht bei seiner Freundin Anita. Am Morgen darauf wird er ermordet aufgefunden. Die Spur führt das "starke Team" zu einer Partnervermittlung hinter Gefängnismauern. Das Team erfährt, dass im Knast ein regelrechtes Geschäft mit der Liebe unterhalten wird - mit großem Erfolg. Der ermordete Ex-Gefangene Boris hatte gleich zwei "Knastelsen", Anita und die Anwältin Olivia. Anita ist am Boden zerstört, als sie von Boris' Tod erfährt. Juristin Olivia gibt sich bei der Befragung dagegen kühl. Doch nicht nur den beiden Damen hat Boris übel mitgespielt. Mit seinen Zellengenossen gab es immer wieder Probleme, und sein ehemaliger Komplize Akki hatte noch eine Rechnung mit ihm offen. Ebenfalls verdächtig erscheint Anitas Sohn David, der sich alles andere als begeistert von seinem neuen "Stiefvater" in spe zeigte. Erst Stück für Stück kommen Otto und Linett den wahren Ereignissen auf die Spur und finden als neues Team zusammen. Nach dem Abschied von Maja Maranow alias Verena Berthold aus der Krimireihe ist "Knastelse" der erste gemeinsame Fall für das neue "starke Team" um Linett Wachow und Otto Garber. "Ein starkes Team" gehört seit mehr als 20 Jahren zu den erfolgreichsten ZDF-Samstagskrimireihen.