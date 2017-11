Ein kleiner Umweg nach der Arbeit über eine Bochumer Tankstelle wird für Kommissar Heldt und Staatsanwältin Bannenberg zum Auftakt eines explosiven Falls, der in die Modellbauszene führt. Bei dem unplanmäßigen Stopp droht ein mit Sprengstoff versehener Saugroboter eine Katastrophe auszulösen, doch Heldt verhindert durch beherztes Eingreifen Schlimmeres. War das ein Testlauf für ein Attentat auf eine Bank oder Größeres? Da der Sprengsatz zwar auf einen Laien hindeutet, die Steuerungsmechanik hinter dem kleinen, explosiven Gefährt jedoch auf Spezialwissen, gibt es zwei Ermittlungsrichtungen: Während sich Grün und Bannenberg mit dem Überwachungsvideo der Tankstelle beschäftigen und sich schnell auf den Chemiestudenten Alan Barsani konzentrieren, sieht sich Kommissar Heldt bei einem Modellbauverein um. Dort freundet er sich recht schnell mit dem nach einem Autounfall querschnittsgelähmten Manuel Unterberg an. Der fährt auf dem Parcours Rennen, zockt Heldt kaltschnäuzig ab und kennt so ziemlich jeden im Club. Um aus Manuel mehr über potenzielle Verdächtige wie den dubiosen Dierk Jager, Chef einer Reinigungsfirma, herauszubekommen, fordert Heldt von Manuel eine Revanche und muss Ellen bitten, ihn auf den Parcours zu begleiten. Durch einen dummen Zufall denkt Manuel nämlich, Ellen wäre Heldts Freundin. Wie sich herausstellt, gibt es im Verein gleich mehrere Personen mit Zugang zu Sprengstoffutensilien.