Bauunternehmer Michael Jensen stürzt auf einer seiner Baustellen vom Gerüst und wird mit schweren Verletzungen ins EKH eingeliefert. Hans und Franzi untersuchen routinemäßig den Unfallort. Sie entdecken eine Nylonschnur, über die Jensen gestolpert sein muss. Zusätzlich wurde Jensens Auto in der Nacht zuvor beschmiert. Die Beamten gehen nun nicht mehr von einem Unfall aus, sondern von einem gezielten Anschlag. Doch wer könnte Jensen etwas antun wollen - und warum? Zwischen ihm und seinem Geschäftspartner Christian Scholz soll es kürzlich zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen sein. Und seinen Polier Peter Dierksen hatte Jensen in letzter Zeit unter genauer Beobachtung. Die Polizei erhofft sich Hilfe von Jensens Sohn Oliver, der als Lehrling im Unternehmen seines Vaters mit den Umständen auf der Baustelle vertraut ist. Emmas Geburtstagsfeier steht an, und langsam wachsen Franzi die Vorbereitungen dafür über den Kopf. Zum Glück kann sie sich auf die Hilfe ihrer Kollegen verlassen - vor allem auf Wolle, der als Beschützer des Geburtstagskuchens brilliert. Zunächst jedenfalls.