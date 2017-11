In deutschen Arztpraxen herrscht "Fließbandmedizin". Noch nicht einmal zehn Minuten Zeit hat ein Doktor für einen Patienten, dann heißt es schon: der Nächste bitte! Hastige Kommunikation und enormer Zeitmangel zwischen Arzt und Patient sind die Regel und nicht die Ausnahme. In keinem anderen europäischen Land haben Ärzte so wenig Zeit für ihre Patienten wie in Deutschland. Das ist auch nicht verwunderlich, denn in keinem anderen Land muss ein Arzt mehr Patienten versorgen. Pro Jahr hat ein Hausarzt im Schnitt mehr als 10.000 Patientenkontakte. Die Folge: lange Wartezeiten, kurze Behandlung. Über die Lebensumstände des Patienten erfährt der Arzt fast nichts. Doch gerade diese sind es, die die Menschen oft krank machen. Stress mit dem Partner, ungesundes Essen, zu wenig Schlaf, zu viel Alkohol, das alles hat große Auswirkungen auf die Gesundheit. Dr. Johannes Wimmer will diesen Behandlungen im Schnelldurchlauf ein Ende setzen und zeigen, dass es auch anders geht! Der Hamburger Mediziner geht auf Hausbesuch und nimmt sich Zeit für seine Patienten. Zwei Monate lang begleitet er Familie Dally in Boiensdorf, einem malerischen und wunderschönen kleinen Ort in Mecklenburg-Vorpommern an der Ostseeküste, in ihrem Alltag. Sie hat ihn um Hilfe gebeten. Er taucht in das Leben der vierköpfigen Familie ein und beobachtet ihr Verhalten und die Gewohnheiten. Der Ansatz von Dr. Wimmer: Er baut zu der Familie, die er besucht, ein Vertrauensverhältnis auf. Gemeinsam wird in Ruhe analysiert und beraten, wie man am besten vorgeht. Dr. Johannes Wimmer will möglichst viel über seine Patienten erfahren, er geht den Ursachen für deren Krankheiten auf den Grund. Und er erklärt in einfachen und einprägsamen Worten, was die Familie ändern muss auf dem Weg zu einem gesunden Leben. Ronny Dally leidet nach einer Augenoperation an Sehstörungen und möchte eine zweite Arztmeinung einholen. Nachts hat der 53-Jährige außerdem häufig Atemaussetzer. Für Dr. Wimmer ein Alarmzeichen. Er will erreichen, dass der passionierte Jäger ein Schlaflabor aufsucht und sich behandeln lässt. Maxi Dally leidet seit Jahren an Arthrose. Die 45-Jährige fürchtet, dass ihre erst 25 Jahre alte Tochter die Krankheit von ihr geerbt hat. Dr. Wimmer soll herausfinden, ob die Tochter wirklich unter Gelenkverschleiß leidet. Das Ehepaar Dally hat in den vergangenen Jahren ordentlich an Gewicht zugelegt. Besonders Maxi Dally ist mit sich und ihrer Figur unzufrieden. Für Dr. Wimmer stellt sich eine heikle Aufgabe: Er muss behutsam, aber mit Nachdruck dafür sorgen, dass die Eheleute seine Tipps annehmen: mehr Sport, gesünderes Essen. Dr. Wimmer führt seine Probanden sensibel, Schritt für Schritt an ein neues Leben heran, macht mit, macht vor, motiviert. Er begleitet sie durch Höhen und Tiefen, hat immer ein offenes Ohr, eine gute Idee und gibt ihnen das Gefühl: Wir schaffen das!