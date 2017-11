Lautes Dröhnen während der Fahrt ist ein eindeutiges Indiz dafür, dass der Auspuff hin ist und getauscht werden muss. Wer etwas handwerkliches Geschick mitbringt, kann die Reparatur selbst bewältigen oder sich Unterstützung in einer Selbsthilfewerkstatt holen. Also den Wagen auf eine Hebebühne bugsieren und wechseln. Andreas Keßler erklärt, was gebraucht wird, erlaubt ist und welche Kosten gespart werden können. - Neuer Sound fürs Auto