Boston im Jahr 1956: Claire und Frank haben sich in ihr neues Leben gefügt. Sie lassen sich gegenseitig ihre Freiheiten. Als Frank seine Freiheiten jedoch so weit steckt, dass seine Geliebte am Abend der Promotionsfeier von Claire vor der Tür steht, geht ein starker Riss durch die Beziehung. Kurz darauf verlangt Claire die Scheidung. Doch aus Angst, Brianna zu verlieren, verweigert Frank die Zustimmung. Acht Jahre sind ins Land gezogen, als Frank plötzlich seinerseits die Scheidung verlangt. Brianna ist inzwischen achtzehn. In Claire bricht eine Welt zusammen, doch noch am selben Abend ereignet sich eine Tragödie. Schottland im Jahr 1755: Jamie sitzt unterdessen im Gefängnis von Ardsmuir und ist dort Wortführer der Häftlinge. Als ein neuer Gouverneur, John Grey, die Leitung des Gefängnisses übernimmt, erkennt Jamie in ihm den Jungen wieder, dem er kurz vor der Schlacht von Culloden das Leben geschenkt hat. Die beiden Männer gehen respektvoll miteinander um und John Grey sieht seine Chance gekommen, diese Ehrenschuld wieder wettzumachen.