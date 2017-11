Achtelfinale. Als einziger deutschsprachiger Spieler ist Mensur Suljovic dabei. Der 45-jährige Österreicher qualifizierte sich mit seinem Sieg bei der "Champions League of Darts" im September für das Event in Wolverhampton. Im Finale des Einladungsturniers triumphierte er trotz eines eher mittelmäßigen Punktedurchschnitts von 87,85 gegen Gary Anderson. Der Schotte stand auch 2011 in der Civic Hall, in der der Grand Slam traditionell stattfindet, im Endspiel - und verlor gegen Phil Taylor 4:16.