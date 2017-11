Schon ewig träumt Joy Mangano davon, mit einer eigenen Erfindung den Alltag für alle zumindest ein bisschen zu erleichtern. Doch Eheprobleme, zwei Kinder und ihre nicht ganz einfachen Eltern zwangen Joy dazu, ihre eigenen Wünsche hinten anzustellen. Frustriert über ihr Dasein im familiären Gefängnis erwacht in Joy eines Tages der Erfindergeist und so steckt sie all ihr Herzblut in einen revolutionären Wischmopp, der schon bald einer jeden Hausfrau die lästige Arbeit zuhause erleichtern könnte. Doch bis zum großen Durchbruch werden Joy einige Steine in den Weg gelegt…