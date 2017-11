House leidet immer noch unter dem Tod einer Patientin. Unter dramatischen Umständen musste er einer jungen Frau noch an der Unglücksstelle das Bein amputieren und konnte ihr Leben dennoch nicht retten. Er ist so verzweifelt, ob seines 'Scheiterns', dass er sich sogar wieder seiner Vicodinsucht hingeben will. Gerade noch rechtzeitig taucht Cuddy auf. Sie verhindert, dass House rückfällig wird. Aber nicht nur das: Durch ihre Initiative kommen beide sich näher und Cuddy gesteht House, dass sie ihn schon immer geliebt hat. House verleitet Cuddy dazu, ihr Handy abzuschalten und mit ihm zusammen einen Tag zu 'bläuen'. Währenddessen ist im Krankenhaus der Teufel los: Der einzige verantwortliche Neurologe ist krank. Als man ihn mit einem speziellen Medikament versorgt, ist er plötzlich nicht mehr wiederzuerkennen. Er entkleidet sich und läuft durch die Flure des Krankenhauses, direkt vor die Füße eines wichtigen Krankenhauskontrolleurs. Houses Team bemüht sich mit vereinten Kräften, das ausgebrochene Chaos wieder in den Griff zu bekommen, während in ihrem Kopf nur eine Frage kreist: Wo ist Dr. House?