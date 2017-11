Der schüchterne Teenager Joy will eine andere Familie, am liebsten als Weihnachtsüberraschung. Ihr wichtigster Punkt: Perfekt soll sie sein. Nach einem Unfall ist es tatsächlich so. Joys ganzes Leben, selbst ihre Familie sind wie ausgewechselt. Bald erkennt das junge Mädchen, dass man besser zweimal überlegen sollte, was man sich da auf den Wunschzettel schreibt!