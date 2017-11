Melli versucht mit Andrés Hilfe, die verloren gegangene Flasche samt Liebesbotschaft von Alfons an Hildegard wiederzufinden. Alfons spürt, dass etwas vorgefallen ist, und hakt nach. Als Hildegard ihm schließlich erzählt, was er getan hat, ist er tief bestürzt. Ella lässt keine Gelegenheit aus, Rebecca ihr neues Glück zu präsentieren, was Rebecca sehr schmerzt. Doch die bevorstehende Hochzeit stürzt Ella selbst in ein Gefühlschaos - zumal sie von einem verwirrenden Traum heimgesucht wird. Charlotte, Werner und Christoph erfahren, dass Frederik offiziell für tot erklärt wurde und somit die elf Prozent Anteile am "Fürstenhof" an seinen nächsten lebenden Verwandten gehen: Beatrice. Notgedrungen beschließen Charlotte und Werner, Beatrice mithilfe eines Kredits ein großzügiges Kaufangebot zu machen, um so die Mehrheit der Anteile am "Fürstenhof" zu halten. Beatrice nimmt jedoch inzwischen über ihren Anwalt Kontakt zu Christoph auf und macht ihm ein ungeheuerliches Angebot. Sympathisch, zuvorkommend, gutaussehend: In Folge 2809 taucht Mark Böcking, gespielt von Felix Everding, auf, der im "Fürstenhof" auf die Frau seiner Träume trifft.