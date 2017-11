Filmemacher Jonas Gernstl ist Anfang 30 und in der Sinnkrise. Warum sieht bei seinen 665 Facebook-Freunden das Leben immer toller aus als seins? Also begibt er sich auf eine Reise zu ihnen, um zu sehen, wie sie das machen, und wie es gelingen kann, glücklich zu sein. Was willst du eigentlich vom Leben? Machst du, was du wirklich willst? Bist du glücklich? - seitdem er 30 geworden ist, schwirren dem Regisseur Jonas Gernstl drängende Fragen durch den Kopf. Immer noch keine Kinder, kein Reichtum, keine Hollywoodkarriere. Er lebt und studiert vor sich hin und am Wochenende betrinkt er sich dann mit seinen besten Freunden. Am Kater-Sonntag schaut Jonas neidisch seinen 665 Freunden bei Facebook zu. Die gewinnen Preise, machen Kinder, reisen um die Welt ... Sieht alles super aus! Aber wie machen die das eigentlich? Und sind die glücklich? Der Filmemacher begibt sich auf eine humorvolle Reise zu seinen Facebook-Freunden. Er trifft neben anderen eine Kriegsjournalistin, die für den Beruf ihr Leben riskiert, ein Pärchen auf Neuorientierung im Wald oder einen alten Schulfreund, der sein Glück darin findet, Jogginghosen für 5.000 Euro zu verkaufen. Mit all den verschiedenen Menschen, die Jonas aussucht, entsteht ein kurzweiliges und spannendes Generationenporträt junger Menschen um die 30. Die Zuschauer kommen dabei gar nicht umhin, auch ihr eigenes Leben zu vergleichen und zu hinterfragen.