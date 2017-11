In ihrem Urlaub in Sachsen laufen der Anwältin Claudia zwei kleine verwaiste Luchse zu. Nach anfänglichen Meinungsverschiedenheiten mit Mark, dem Vermieter ihres Ferienhauses, kümmern sich beide einträchtig um die putzigen Tiere. Darüber kommen sich die beiden näher und verlieben sich. Aber dann glaubt Claudia, einem dunklen Geheimnis in Marks Vergangenheit auf die Spur gekommen zu sein.