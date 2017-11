The Music of Strangers: Yo-Yo Ma und das Silk Road Ensemble Heute | Sky Arts | 06:20 - 07:55 Uhr | Dokumentation Infos

Mehr Termine Inhalt Im Jahr 2000 gründete der amerikanische Cellist Yo-Yo Ma das Silk Road Ensemble. Es besteht aus Musikern verschiedener Länder, die auf traditionellen Instrumenten ihrer jeweiligen Heimatländer spielen. Das Ensemble möchte Brücken zwischen den Kulturen schlagen. Seine letzte CD "Sing Me Home" wurde mit dem Grammy Award 2017 ausgezeichnet. Die Dokumentation erzählt die faszinierende Geschichte des Silk Road Ensembles. Regie führte Morgan Neville, dessen Dokumentarfilm "200 Feet from Stardom" 2014 mit einem Oscar prämiert wurde. Original-Titel: The Music of Strangers Laufzeit: 95 Minuten Genre: Dokumentation, USA 2015 Regie: Morgan Neville Gäste: Gäste: Cristina Pato, Kinan Azmeh, Wu Man, Yo-Yo Ma FSK: 6 Schauspieler: Himself Yo-Yo Ma Himself Kinan Azmeh Himself Keyhan Kalhor Herself Cristina Pato Herself Wu Man Amazon.de Widgets