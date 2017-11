Mascha und der Bär Heute | KiKa | 06:15 - 06:30 Uhr | Animationsserie Infos

Mehr Termine Inhalt Der erste Schultag: Mascha hört im Radio von der Schule. Sie möchte auch gern etwas lernen und bittet den Bären, für sie eine Schule zu bauen. Das macht er auch und am nächsten Morgen beginnt Maschas erster Schultag. Sie hat Schreiben, Rechnen und Lesen. Mascha ist eine gute Schülerin und hat viel Spaß beim Lernen. Der Bär ist erschöpft vom Unterrichten und überlässt es ihr, den Werkzeugkasten auszuprobieren. Ob das wirklich eine gute Idee war? Der Karotten-Dieb: Der Bär züchtet Karotten, und der Hase hilft ihm dabei. Aber dann entpuppt sich der kleine Hopser als übler Karottendieb. Da der Bär nicht mit ihm fertig wird, bittet er Mascha, ihm zu helfen. Er schenkt ihr dafür eine besondere Mütze. Mascha ist begeistert, Polizist spielen zu dürfen. Der Hase wiederum ist davon nicht so begeistert. Original-Titel: Masha and the Bear Untertitel: Der erste Schultag / Der Karotten-Dieb Laufzeit: 15 Minuten Genre: Animationsserie, RUS 2009 Regie: Denis Cherviatsov Folge: 11 Amazon.de Widgets