Monika Everdag wird ständig von ihrem Partner verprügelt. So auch heute. Selbst die Anwesenheit von Monikas Kindern hält ihn nicht davon ab. Schließlich fällt er betrunken auf das Sofa. Monika packt hastig ein paar Sachen und stiehlt sich mit den Kindern aus dem Haus. Weil sie etwas vergessen hat, geht sie zurück: Ihr Mann ist wieder wach, bedroht sie erneut. Wenig später kommt Monika blutverschmiert aus dem Haus gerannt und fährt eilig davon. Am nächsten Morgen ist das Beck-Team am Tatort. Der Tote ist in einen Teppich gerollt, offensichtlich erstochen. Beck stellt fest, dass es sich um den Ex-Ehemann von Monika handelt und dass sie mit ihren Kindern untergetaucht ist. Die weiteren Ermittlungen ergeben, dass Monikas früherer Ehemann nicht der betrunkene Schläger ist, vor dem sie geflohen ist. Beck findet bei seiner Recherche in verschiedenen Frauenhäusern heraus, dass Monika vor einem Polizisten geflohen ist, dessen Namen sie nicht preisgeben will, aus Angst vor der endgültigen Rache des Schlägers. Beck ahnt nicht, dass der Täter in den Reihen seines Ermittlerteams zu finden ist. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, als der unbekannte Polizist den geheimen Aufenthaltsort von Monika und den Kindern in Erfahrung bringt.