Mitten in den Hochzeitsvorbereitungen für ihre Tochter Sophie wird Valentine Whiteley von ihrem Ehemann Nicholas mit der Mitteilung überrascht, dass er sich scheiden lassen und die beiden jüngeren Kinder mit nach London nehmen will. Die Autorin erfolgreicher Erziehungsratgeber beginnt zu begreifen, dass sie in den vergangenen Jahren für ihren beruflichen Erfolg ihre Familie vernachlässigt hat.