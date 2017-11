In Niedersachsen gibt es über 27.000 Seen, Tümpel und Teiche. Das Steinhuder Meer und der Dümmer-See gehören zu den größten Seen und sind Naherholungsgebiete und Tourismusmagnete. Außerdem bieten sie Brut- und Rastplätze für unzählige Vogelarten. Doch die Gewässer sind mit vielen Giftstoffen belastet. Immer wieder kommt es daher zu Fischsterben, Blaualgenbewuchs und Badeverbot. - Die Seenforscher