Keime im Kaffee: so eklig kann Coffee to go sein Wenn Kaffeemaschinen nicht vorschriftsmäßig gereinigt werden, können sie zur wahren Brutstätte für Bakterien werden. Zu Hause ist jeder selbst dafür verantwortlich. Aber wie sieht es in den Tankstellen, Kiosken und Bäckereien aus, in denen es Coffee to go gibt? Werden die Maschinen dort regelmäßig gereinigt? Oder wandern Keime in den Kaffee? "Markt" deckt auf! Wildunfälle: zunehmende Gefahr auf der Straße Gerade in der dunklen Jahreszeit müssen Autofahrer aufpassen: Alle zwei Minuten passiert ein Wildunfall auf Deutschlands Straßen. Jetzt im November ist die Hauptzeit für schwere Unfälle, die für das Wild häufig tödlich ausgehen. Doch wie kann man sich schützen? Und wie effektiv sind neue Maßnahmen wie Duftschaum und blaue Reflektoren, um das Wild von der Straße fern zu halten? Frischhaltefolie: große Qualitätsunterschiede Frischhaltefolie ist praktisch zum Verpacken fürs Pausenbrot oder um übrig gebliebenes Essen abzudecken. Doch manchmal ist es mühselig, die Folie von der Rolle zu bekommen. Welche Frischhaltefolie taugt wirklich etwas? "Markt" will's wissen. Urlaubs-Horror: verdrecktes Ferienhaus So hatten sich die befreundeten Familien aus Lehrte bei Hannover ihre Ferien in Dänemark nicht vorgestellt: alles total verstaubt, kaputte Möbel, sogar Schimmel an den Wänden. Wegen der schlimmen Zustände reisten sie nach zwei Nächten ab. Bezahlt haben die Familien insgesamt über 1.000 Euro, doch trotz der krassen Mängel will der Vermieter die beiden mit 250 Euro Entschädigung abspeisen. "Markt" mischt sich ein! Reingefallen beim Ticketkauf: das miese Geschäft von Viagogo Einmal die Rolling Stones live sehen: Für Miriam R. wurde dieser Wunsch zum Albtraum. Fast 900 Euro knöpfte ihr die Ticketbörse Viagogo für zwei Stehplatzkarten ab: mit versteckten Gebühren und falschen Versprechungen. Und auch in der Bundesliga passiert das regelmäßig, wie der HSV bestätigt. Doch obwohl Viagogo schon mehrfach abgemahnt wurde, geht das dreiste Geschäft mit dem Tickethandel munter weiter. "Markt" begibt sich auf Spurensuche.