Martin Grubinger begrüßt seine Zuschauer aus Tampere in Finnland. Seine Gäste in dieser Sendung sind: Santtu-Matias Rouvali, Leiter des Tampere Philharmonic Orchestra und in Finnland ein Superstar Kimmo Pohjonen, finnischer Akkordeonist: Mit seinen Klangexperimenten sorgt er immer wieder für Überraschungen das Ensemble Bassiona Amorosa, das ausschließlich mit Kontrabässen spielt.