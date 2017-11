Doris Dörrie: Raus in die Welt und schauen! Heute | Bayern | 22:30 - 23:15 Uhr | Porträt Infos

Mehr Termine Inhalt Schlagartig berühmt wurde Doris Dörrie 1985 mit der Komödie "Männer". Der Spiegel widmete ihr sogar einen Titel: "Die 'Männer'-Frau. Deutschlands erfolgreichste Regisseurin". Seither hat Doris Dörrie mehr als 20 weitere abendfüllende Filme gedreht und ebensoviele Romane geschrieben, Opern inszeniert, und sie unterrichtet die Kunst des "Creative Writing" an der Münchener Filmhochschule. In diesem Jahr gestaltet sie das forum:autoren auf dem Münchner Literaturfest. Lydia von Freyberg war mit Doris Dörrie auf Erkundungstour durch München, um zu erfahren, wie das geht: Große Geschichten erzählen, immer mit dem Blick fürs skurrile Detail. Von Liebe, Schmerz und Tod berichten, und dabei das Komische als Rettung begreifen. Die Schauspielerin Ulrike Kriener und Kollege Elmar Wepper, Filmproduzent Franz X. Gernstl und Verleger Philipp Keel berichten vom Leben und Arbeiten mit Doris Dörrie. Laufzeit: 45 Minuten Genre: Porträt, D 2017 Amazon.de Widgets