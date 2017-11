Neuseeland ist, oder besser war, ein "Planet" der Vögel. Über Jahrmillionen gaben sie den Ton an und teilten sich alle Aufgaben in der Natur - vom riesigen Räuber bis zur Körner fressenden Maus. Denn Säuger gab es hier nie. Auch Papageien suchten und fanden ihren Platz. Das raue, alpine Bergland jedoch gehörte immer den Keas. Sie schienen das schlechteste Los gezogen zu haben: Eis und Schnee, extreme Wetterlagen, keine gesicherte Ernährung. Aber ausgerechnet die Keas verstanden es sich durchzubeißen. Dann kamen die ersten Siedler und rodeten die Wälder brachten Säugetiere mit, die mit den Vögeln um Nahrung und Lebensraum konkurrierten. Heute ist nichts mehr so, wie es einmal war. Das scheint dem Kea überhaupt nichts auszumachen. Entdeckungsfreudig und kreativ sichert er sein Überleben. Dort wo Keas leben, sind sie automatisch Teil des Soziallebens der Neuseeländer geworden. Sie brechen in Häuser und Mülltonnen ein, öffnen Schlösser und verschleppen Werkzeug. Geöffnete Autofenster verstehen sie als Einladung. Auf Skipisten gibt es viel zu entdecken und zu lernen und das Car-Surfing durch Tunnels wurde anscheinend auch von den Keas erfunden. Sie sind immer an den Hotspots des Lebens. Nur die Plätze an denen Keas ihre Eier ablegen und die Küken aufziehen, sind weit weg von menschlichen Ansiedlungen. Dunkle Höhlen in der Wildnis. Der Nachwuchs braucht Ruhe. Doch selbst dahin sind Nesträuber eingedrungen, Marder- und Rattenattacken stehen diese Tiere fassungslos gegenüber. Die Zahl der Keas ist dramatisch gesunken. Die Neuseeländer suchen nach Abhilfe. Corey Mosen ist ein Ranger, der sich den Keas an die Fersen heftet. Überall versucht er sie aufzuspüren. Vor allem ist er aber Experte für schmale Felsspalten, in denen Keas brüten. Nur indem er ausatmet, kann er sie passieren. Es sind abenteuerliche Bilder, die jedem den Atem stocken lassen. Und dann noch nie gesehene Kea Küken, frisch geschlüpft. Drei Monate werden Keas in Höhlen verborgen von den Eltern versorgt, dann geht es zum ersten Mal raus ins Abenteuer, oder besser um zu lernen, von Eltern, Geschwistern, Freunden. Ist das der Grund für ihre außergewöhnliche Intelligenz? Von Natur aus sind die Keas angepasst an eine ganz andere Welt - ohne Menschen, ohne gefährliche Vierbeiner. Das einzige was sie dagegen setzen können, ist offensichtlich die Intelligenz und ihre ungeheure Lernfähigkeit. Doch das nützt nicht immer. Wie klug diese Bergpapageien wirklich sind, zeigt die Dokumentation. In mehr als 4 Jahren Drehzeit wurden die Geheimnisse der Keas gelüftet. Neuseeland ist bis heute eine Welt für sich, auch wenn der Mensch und seine Mitbringsel Vieles verändert haben. Heute kämpfen die Neuseeländer darum, wenigstens einige der Papageien- und Vogelarten von damals zu retten. Hoffnungslos ist es nicht. Die Keas, die heimlichen Helden Neuseelands aber haben eine gute Chance!