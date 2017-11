Disneys Miles von Morgen Heute | ORF 1 | 06:00 - 06:25 Uhr | Animationsserie Infos

Inhalt Der kleine Miles ist ein Weltraum-Abenteurer, der für jeden galaktischen Spaß zu haben ist. Gemeinsam mit seiner großen Schwester Loretta und seinen Forscher-Eltern Phoebe und Leo lebt er im All und geht auf spannende Missionen, um andere Welten zu erforschen. Immer mit dabei ist sein bester Freund Merc, ein Roboter-Vogel-Strauß. Auf ihm reitet er durch den Weltraum, lernt Außerirdische kennen und entdeckt bislang unerforschte Gebiete des Sonnensystems. In den Weiten der Galaxie müssen sich die Callistos immer aufeinander verlassen können. Miles' Mutter Phoebe, ebenfalls bekannt als "Käpt'n Calllisto", ist eine ehrgeizige und erfolgreiche Frau, die ihre Familie stets anfeuert. Miles' Vater Leo, der Pilot des Familienschiffes, erfindet ständig Neues. Und Miles' ältere Schwester Loretta punktet als Technikfan. Mit ihrem speziellen Info-Armband ist sie eine unverzichtbare Hilfe bei den intergalaktischen Abenteuern des Clans. Original-Titel: Miles from Tomorrow Untertitel: Wer hat das Raumschiff gestohlen? / Der Felsrutsch Laufzeit: 25 Minuten Genre: Animationsserie, USA 2014 Regie: Sue Perrotto Folge: 6