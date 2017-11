Die Eisbären Bert und Barry kommen zu Wissper mit einem Pinguin- Problem: es sind so viele Pinguine auf der kleinen Eisbahn, dass sie gar nicht in Ruhe umherrutschen können. Wissper zieht ihre Schlittschuhe an, ruft Stripes herbei und bemüht sich, Platz auf der Eisbahn zu schaffen. Mit einem bisschen Hin- und Hergerutsche, einem ordentlich Stripes- Brüller und einem Hauch von Inspiration, schafft es Wissper, dass schon bald Bären und Pinguine in Formation einen Eis- Tanz hinlegen.