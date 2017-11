Starke Frauen in der Kunst Heute | ARTE | 17:30 - 18:25 Uhr | Kunstdoku Infos

Die Malerin Gabriele Münter steht im Mittelpunkt dieses Films. Er erzählt von ihrem Leben in Schwabing, vom Künstlerleben in Murnau und vom Blauen Reiter. Nach der Trennung von ihrem Lebensgefährten Wassily Kandinsky brauchte sie lange, um wieder auf die Beine zu kommen, aber sie malte fleissig. Der Film zeigt Gemälde, die das erste Mal aus den Lagern des Münchner Lenbachhauses geholt wurden. Laufzeit: 55 Minuten Genre: Kunstdoku, D 2017 Regie: Marieke Schroeder