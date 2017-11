Viele Motorsportfans träumen davon, einmal in einem Lamborghini zu sitzen. Der in Sant'Agata bei Bologna in Handarbeit produzierte Murcielago SV benötigt für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 nur 3,2 Sekunden und verspricht eine Spitzengeschwindigkeit von 342 Kilometern in der Stunde. Auch sonst besticht das Auto durch absolute Spitzenleistungen. Die gibt es nicht als Massenproduktion.