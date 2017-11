Eine ergreifende Liebesgeschichte am Mississippi der 1880er-Jahre und eine mahnende Erinnerung an das Erbe des amerikanischen Rassismus - das ist das Musical "Show Boat" von Jerome Kern and Oscar Hammerstein II. Mit berühmten Songs wie "Ol' Man River" and "Can't Help Lovin' Dat Man" schrieb es Geschichte. Francesca Zambello führte für diese Produktion der San Francisco Opera Regie. Mit Heidi Stober, Michael Todd Simpson, Bill Irwin, Patricia Racette, Angela Renée Simpson u.a.