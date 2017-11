Melih wird in den Kreis um Salafist Abu Nour aufgenommen. Tobi und er werden geschult, sie wollen unbedingt im Kalifat kämpfen. Derweil sucht Sibel verzweifelt nach ihrem Bruder. Heimlich trägt sie Melih ins Melderegister ein, bittet sogar ihren ruppigen Kollegen André, ihr bei der Suche zu helfen. Erfolglos. Da wendet sich Sibel an den Verfassungsschützer Bahr. Sibels Mann tobt, als Bahr in seinem Wohnzimmer steht. Das sei alles zu gefährlich. Kurt nimmt seine Tochter Miriam und zieht aus. Baris und Melih besorgen Waffen. Verfassungsschützer Bahr zeigt Sibel ein Phantombild, welches sie nicht identifizieren kann. Aber Sibel und Bahr arbeiten ab jetzt zusammen. Sie ahnen nicht, wie tief Melih schon in die IS-Kreise verwickelt ist. Kurze Zeit später bringt Baris die Freunde Tobi und Melih in eine isolierte "Terror-WG" zur konkreten Vorbereitung eines Anschlags. Ab dem 29. Oktober sind alle Folgen in der ZDF-Mediathek verfügbar.