Anwalt Nick Turner ist vom Dach seines Hauses gestürzt. Dessen Konkurrent, Otto Benham, deutet Barnaby gegenüber an, dass Turner Geld seiner Klienten veruntreut habe. War es gar kein Unfall? In einer der folgenden Nächte wird Otto, Weinliebhaber und Sammler römischer Antiquitäten, in seinem Garten grausam hingerichtet. Seine gelähmte Frau Bernie muss vom Fenster aus zuschauen. Doch das scheint der seit Jahren gedemütigten Frau nicht viel auszumachen. Barnaby und Scott geraten bei ihren Ermittlungen selbst in Gefahr. Auf Spurensuche lassen sie sich von Antonia Wilmot in einen Weinkeller führen, der plötzlich von außen verschlossen wird. Zwar gewinnt Barnaby Zeit, die Lösung des Falles auszutüfteln, aber die Atemluft wird knapp. Und draußen schlägt der Mörder ein weiteres Mal zu.