The Kids Are All Right Heute | ZDF neo | 20:15 - 21:50 Uhr | Komödie HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Mehr Termine Inhalt Laser und Joni, die Kinder des lesbischen Paares Jules und Nic, möchten ihren leiblichen Vater kennen lernen. Der Samenspender Paul ist charmant, witzig, unkonventionell und wickelt bald alle um seinen kleinen Finger. Jules findet sogar Gefallen an dem Lebemann, was Nic allerdings gar nicht gerne sieht. Bald ist alles was anfangs lustig war, nur noch kompliziert und sehr ärgerlich. Laufzeit: 95 Minuten Genre: Komödie, USA 2010 Regie: Lisa Cholodenko FSK: 12 Schauspieler: Jules Julianne Moore Nic Annette Bening Paul Mark Ruffalo Joni Mia Wasikowska Laser Josh Hutcherson Tanya Yaya DaCosta Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets