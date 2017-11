In der Beachvolleyball-Arena am Timmendorfer Strand fand am 26. August 2017 eine Musik-Sommernacht mit großem Staraufgebot statt. Das Open-Air bot Urlaubsfeeling pur und einen Hauch von Copacabana am Ostseestrand. Viele Größen der Schlagerszene waren mit von der Partie und auch der Spaß kam an diesem Abend nicht zu kurz, als Deutschlands berühmtester Komiker Otto das Publikum begeisterte.