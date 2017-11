Marie wird damit konfrontiert, dass die Frau ihres Feuerwehrkollegen Gerhard an Krebs erkrankt ist und sie darauf besteht, dass dies ein Geheimnis bleibt - selbst vor den eigenen Kindern. Marie redet Camilla ins Gewissen, doch ohne Erfolg. Als Daniel, den Marie als Babysitter für Gerhards Töchter engagiert hat, durch Zufall auf das Geheimnis stößt, weiht er die beiden Mädchen ein. Sehr zum Ärger von Gerhard, der vollkommen überfordert ist. Marie und Stefan sind frisch zusammengezogen und - trotz Maries unerwartetem Wiedersehen mit ihrem Ex-Freund Philipp - wie frisch verliebt. Maries Vater Ernst ist untröstlich, dass sie ausgezogen ist. Und als seine Frau Irene dann auch noch im Haus Fremdenzimmer einbauen will, scheint sein Sommer gelaufen. Das Einzige, was ihn rettet, ist die Aussicht, mit Marie für ihre Feuerwehrprüfung lernen zu können.