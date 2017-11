Hubschrauber retten Menschen aus zerklüfteten Felsspalten, von Hochhausdächern und montieren sogar Kirchturmspitzen - atemberaubende Fluggeräte, aber äußerst schwer zu steuern. "PUR+"-Moderator Eric Mayer versucht, einen Hubschrauber zu fliegen. Schafft er es, mit Händen und Füßen ganz unterschiedliche Bewegungen zu machen, und den Helikopter im Flug ruhig zu halten? Was passiert, wenn in der Luft mal der Rotor ausfällt? Zusammen mit der Polizei-Hubschrauberstaffel in Blumberg fliegt Eric zum Einsatz. Das "Fliegende Auge", ein Helikopter mit montierter Wärmebildkamera, sucht und findet vermisste oder verletzte Personen. Sobald das Opfer im dichten Wald gefunden ist, muss sich Eric mit der Seilwinde herablassen. Kann er den Verletzten fachgerecht aufseilen und ihn wohlbehalten an Bord des Helikopters bringen?