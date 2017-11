Ein Familienvater wird ermordet in einem Hotelzimmer aufgefunden. In dessen sonst so perfekt inszeniertem Leben stößt Schumann bald auf dubiose Machenschaften und unangenehme Wahrheiten. Im gleichen Hotel, in dem Jörg Bentz tot aufgefunden wird, feierte sein ehemaliger Vorgesetzter, Dirk Schrader, ausgelassen mit der gesamten Belegschaft den Erfolg von "Agold"-Finanzdienstleistungen. Doch warum war auch Jörg Bentz anwesend, obgleich er seit zwei Monaten nicht mehr für "Agold" tätig war? Schumann vermutet hinter Schraders Lebensversicherungen illegale Machenschaften, kann aber dem abgebrühten Unternehmer nichts Konkretes nachweisen. Für Bentz' Frau Sandra gerät mit dem Tod ihres Mannes das Leben gänzlich aus den Fugen: Jörg hatte ihr die Entlassung bei "Agold" verschwiegen. Aber wieso hatte sie nichts bemerkt, und wie konnte er dennoch über Wochen die Familienfinanzierung sichern? Zugleich machen die Ermittler eine Entdeckung, die den Familienvater mit einem erst jüngst verübten Einbruch in Verbindung bringt. Überraschenderweise ist der Geschädigten Sophie Horn der Versicherungsagent Bentz nicht unbekannt. Dann erhält Schumann von einem "Agold"-Mitarbeiter einen Hinweis, der Licht in das Geheimnis des Erfolges von Schrader und des Misserfolges von Jörg Bentz bringt.