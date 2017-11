In Büttenwarder blickt alles voller Spannung nach Klingsiehl. Denn in dem renommierten Nachbarort wird am Wochenende das Fußballendspiel um den "Stormarn-Cup" ausgetragen zwischen Vorwärts Barsinghausen und TuS Klingsiehl. Nach kurzem Zögern hat Bürgermeister Schönbiehl einen attraktiven Betrag aus der Gemeindekasse als Jackpot ausgesetzt. Wer das richtige Ergebnis der Finalbegegnung vorhersagt, wird ein hübsches Sümmchen einstreichen können. Während Brakelmann sich in kürzester Zeit zum Fußballexperten mausert, indem er die Sportseiten des "Landboten" der letzten 50 Jahre statistisch auswertet, versucht Adsche durch verwandtschaftliche Hilfe, ein paar topgeheime Insiderinformationen aus dem Barsinghausener Vereinsheim zu erhalten. Bald aber spüren alle: Um einen erfolgversprechenden Tipp zustande zu bekommen, braucht man echtes Ballgefühl, braucht man Spielpraxis. Und so treten Brakelmann und Co. gegeneinander an. Und es kommt auf der Harksen-Wiese zu einem Match, das Spannung und Dramatik und übertriebene Härte pur bietet.